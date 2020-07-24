الثلاثاء.. استئناف رحلات طيران "فلاي دبي" الإماراتية من وإلى العراق

أعلنت شركة طيران "فلاي دبي"، عن استئناف رحلاتها من مطارات بغداد والبصرة والنجف اعتبارا من الثلاثاء المقبل.

وقال الوكيل العام حيدر عامر الدجيلي في حديث لقناة "السومرية" الإخبارية العراقية، إن "شركة طيران فلاي دبي سوف تستأنف رحلاتها المنتظمة اعتبارا من الثلاثاء المقبل من وإلى العراق بواقع 10 رحلات أسبوعيا من مطارات بغداد (4 رحلات) والبصرة (4 رحلات) والنجف (رحلتين) أسبوعيا إلى مطار دبي الدولي ومنه انطلاقا إلى أكثر من 70 وجهة عالمية".

وأضاف الدجيلي: "تتوفر الرحلات للحجز من كافة وكلاء السياحة والسفر في العراق ونحن نخطط لزيادة عدد الرحلات لتصبح17 رحلة أسبوعيا ابتداءا من شهر سبتمبر المقبل وسنضيف باستمرار وجهات جديدة إلى الشبكة حيث توفر (فلاي دبي) خيارات مرنة للمسافرين لمواصلة رحلاتهم بسهولة إلى وجهاتها العالمية".

وأوضح الوكيل العام: "يمكننا الآن خدمة مسافرينا بطريقة آمنة ومدروسة اعتماداً على اعلى المعايير العالمية الحالية ومن قبل الجهات المختصة لتقليل مخاطر انتقال وباء كورونا".