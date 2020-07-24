وزير السياحة ومحافظ مطروح يفتتحان فندقا بمراسي الساحل الشمالي

افتتح الدكتور خالد عنانى وزير السياحة والآثار، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مساء اليوم، فندق DRESS "العنوان"، فى منتجع مراسى بسيدى عبدالرحمن بالعلمين، بطاقة فندقية 128 غرفة سياحية، كإضافة جديدة إلى القطاع والقوى السياحية بالساحل الشمالى.

وقدم محمد العبار مؤسس ورئيس مجموعة إعمار العقارية، الشكر للحكومة المصرية، على تعاونها وتيسير الإجراءات مع إيمان بالسياسة الحكيمة بجمهورية مصر العربية، وتعاونها فى تيسير حركة الاستثمار، وتذليل الصعاب، حيث كان من المقرر الإنتهاء من الفندق كأولى فنادق الشركة خارج دولة الإمارات فى 2021، وتم الإسراع والانتهاء منه فى نصف عام 2020 رغم جائحة كورونا.

وقال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح إننا نسعد بإضافة صرح جديد فى الساحل الشمالى، وأول فنادق مجموعة إعمار خارح الإمارات، مقدما التهنئة بإفتتاح الفندق الحديد ليضاف إلى عدد الفنادق بمطروح لتصبح 35 فندقا سياحيا بطاقة تزيد عن 4 آلاف غرفة سياحية.

ولفت إلى أنه تم التصريح والموافقة لعدد 17 ندقا على التشغيل الجزئي بنسبة 50% مع الإلتزام بتنفيذ الإجراءات الإحترازية والوقائية لمنع إنتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن مطروح تتمتع بالعديد من الإمكانيات والمقومات السياحية الهائلة الجاذبة للتنمية والإستثمار خاصة مع إعادة التخطيط العمرانى للساحل الشمالى الغربى.

وأكد الدكتور خالد عنانى وزير السياحة والآثار أن العمل لم يتوقف طوال الفترة الماضية مع إستمرار بناء المشروعات، مضيفا أن مطروح غنية بالمقومات السياحية التى تؤهلها للجذب السياحى، وبها 34 فندقا.

وما تشهده اليوم من افتتاح فندق العنوان هو البداية مع الشروع فى إقامة مزيد من الفنادق الجديدة، مشيرا إلى أن مطروح تم إختيارها ضمن ثلاث محافظات مع الإلتزام بالإجراءات الإحترازية وإعادة حركة السياحة بها فى أول يوليو الجارى مع زيادة حركة النشاط السياحى مع ما تشهده محافظتى البحر الأحمر وجنوب سيناء من إستقبال للسياحة الخارجية.