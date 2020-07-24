ضابط عن عقيدة الجيش: "على جثتنا إن حد يقرب من مصر أو أهلها"

تحدث الملازم أول عمرو عابد، عن عقيدة أفراد القوات المسلحة المصري، مؤكدًا أنها تتلخص في أن مصر تعتبر البيت الذي وُلد فيه، وأنه مسؤول عنه كضابط قوات مسلحة منوط به حماية المنزل.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "dmc": "محدش يقدر ياخد البيت، أو يمس أهله ببيت، ولو خيرني أي حد، أو أي مدني خُير بين إنه يموت أو أهل بيته هيختار إنه يموت".

وتابع: "العقيدة مش دروس القوات المسلحة بتديها لنا، لكنها تولد بداخلنا بمجرد التحاقنا بالكلية الحربية، النصر أو الشهادة، ولا بديل ثالث، والنصر مقدم على الشهادة، وإن لم أستطع حماية أهل بيتي فسأستشهد، مبدأنا على جثتي زي ما بيقولوا".

وأردف: "لو عاوز تدخل كمين في شمال سيناء وترفع راية ولاية شمال سيناء ده مش هيحصل، ولو استشهدت، واحد تاني هيمسك الكمين بدالي وهكذا، إحنا مش هنخلص، آخر حاجة يحلم بيها الإرهابيين إنهم يدخلوا البلد وياخدوا بيتي، أنا هموت ومحدش هيقرب من البيت".

واستضاف الإعلامي أحمد فايق، في حلقة الجمعة، من برنامجه، 3 من أبطال الصاعقة، هم النقيب أحمد عيد، والنقيب أحمد عبداللطيف، والملازم أول عمرو عابد.