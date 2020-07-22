رئيس الوزراء يؤكد مساندة الحكومة للقوات المسلحة في مواجهة الإرهاب

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، بحضور جميع الوزراء؛ وذلك لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة ذات الأولوية على أجندة الحكومة.

مدبولي يشيد بنجاح ضباط وجنود الجيش في إحباط الهجوم الإرهابي ببئر العبد

استهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالتأكّيد أنَّ الحكومة المصرية تقدم كل صور الدعم والمساندة لقواتنا المسلحة في مواجهة الأعمال الإرهابية من التكفيريين، مُشيدًا بنجاح ضباط وجنود قواتنا المسلحة في إحباط الهجوم الإرهابي على إحدى نقاط الارتكاز الأمنية بشمال سيناء، أمس، ومطاردة العناصر التكفيرية داخل إحدى المزارع، وهو ما أسفر عن مقتل 18 تكفيريًا.

مدبولي: أثق في انتصار مصر بجميع معاركها.. وستصبح قادرة على مجابهة كل التحديات

وقال رئيس الوزراء، إنَّ مصر لم يسبق أن واجهت هذا الحجم من التحديات على مدار تاريخها، سواء على المستوى التحديات خارج حدودها أو في الداخل، داعيًا الله أنَّ يُديم على مصرنا الحبيبة الأمن والأمان، مؤكّداً ثقته الكبيرة في أنَّ المولى عز وجل سيكتب لبلادنا النصر في كل معاركها التي تخوضها، ويقيها شر الفتن، وأنَّها ستكون قادرة على مجابهة كل التحديات والصعاب التي تواجهها.

من ناحية أخرى، أثنى رئيس مجلس الوزراء على نجاح أعمال الامتحانات الخاصة بشهادات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، رغم كل ما واجهته منظومة الامتحانات من دعاوى تحذيرية لعدم إتمامها على الوجه المطلوب.

مدبولي يشيد بنجاح إجراءات امتحانات الجامعات: ملحمة حقيقية

وفي هذا الصدد، وجه الدكتور مدبولي الشكر لجميع الوزارات المعنية، وكذلك المحافظات التي بذلت جهوداً مضنية في سبيل إنجاح هذه المنظومة، قائلًا: "هذه رسالة تؤكّد نجاح الحكومة في التعامل مع التحديات الكبرى التي تواجه الدولة، كما لفت رئيس الوزراء في السياق ذاته، إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كان لها دور بارز في إتمام أعمال امتحانات الجامعات المصرية بنجاح، وما حدث يعد ملحمة حقيقية".

شوقي يشكر مدبولي لدعمه منظومة التعليم.. ويشيد بمواجهة تحدي خروج امتحانات الثانوية بشكل رائع

وتقدم الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالشكر لرئيس الوزراء على دعمه المستمر لمنظومة التعليم، كما توجه بالشكر لوزارات الدفاع، والداخلية، والصحة، والتنمية المحلية، والمحافظات على الجهد المبذول مع وزارة التربية والتعليم؛ من أجل إخراج امتحانات الثانوية العامة بهذا الشكل الرائع، في ظل التحديات غير المسبوقة التي تشهدها البلاد.

وزير التعليم: 2020 آخر عام تُعقد فيه امتحانات الثانوية العامة بصورتها التقليدية

وأضاف وزير التعليم، أنَّ العام الجاري سيكون هو آخر عام تُعقد فيه امتحانات الثانوية العامة بصورتها التقليدية، وبدءاً من العام المقبل سيتم العمل بنظامٍ جديد للثانوية العامة، مؤكداً أنَّ ما شهده العام الدراسي هذا العام هو بالفعل ملحمة وقصة نجاح شاركت فيها كافة أجهزة الدولة، وهو ما تؤكده الجهات التعليمية الدولية.

مدبولي يهنئ وزير الإنتاج الحربي بمنصبه الجديد: سندعمه في جميع مهامه

وخلال الاجتماع، هنأ رئيس الوزراء اللواء مهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، على توليه المسؤولية، متمنياً له التوفيق والسداد في مسيرة عمله، وأن يستكمل ما أنجزه الفريق الراحل محمد العصار، مؤكداً حرص الجميع على دعمه في كل المهام الموكلة إليه، لافتاً في هذا الصدد إلى أن ملفات عمل الحكومة متواصلة ولا تتوقف، وهذا هو نهج الحكومة نستكمل ونبني فوق ما تم إنجازه لاستكمال المسيرة.

كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي أخلص التهاني للشعب المصريّ أجمع، بمناسبة حلول الذكرى الثامنة والستين لثورة 23 يوليو المجيدة، وكذلك بمناسبة بدء شهر ذي الحجة وقرب حلول عيد الأضحى المبارك، داعياً الله عز وجل أن يعيده علينا جميعا ونحن في أفضل حال.