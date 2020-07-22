رموز شمال سيناء يؤازرون الجيش المصري في حربه على الإرهاب

قوبل الحادث الإرهابي الذي استهدف أحد الارتكازات الأمنية في بئر العبد بشمال سيناء باستنكار شديد من قيادات وأهالي المحافظة، وعلى رأسهم القيادات التنفيذية والسياسية والقبائل والعواقل والمواطنين، والذين أكدوا دعمهم الكامل للجيش المصري في مواجهة الجماعات الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار الوطن.

وفور وقوع الحادث الإرهابي، انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، هاشتاج "كلنا الجيش المصري" الذي عبر فيه الجميع عن تأييدهم لجيش مصر ودعمهم لكل ما يقوم به من أعمال لحماية أمن مصر القومي ودفاعًا عن أهلها وأرضها.. فيما أكد البعض أن هذا الهجوم الإرهابي يأتي ردًا على موقف مصر من القضية الليبية.

وأكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن جهود القوات المسلحة مستمرة للقضاء على الإرهاب والتصدي لكل ما يمس وطننا العزيز.. مشيرا إلى أن ما يقوم به الإرهاب بدعم خارجي لن يقلل من جهود التنمية أو يوقف البناء من أجل مستقبل الأجيال القادمة، وأن جيش مصر بدعم من أهالى سيناء الشرفاء مستمر فى رسالته على أرض السلام الى أن يقضى على كل الخوارج ويحقق التنمية الشاملة.

وقال هشام الخولي نائب المحافظ، إن أهالي سيناء يقفون قلبًا وقالبًا مع قواتهم المسلحة، حتى يجري استكمال التنمية والقضاء على الإرهاب.

وأشار أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، إلى دعم الجهاز التنفيذي ومجالس المدن لكل ما تقوم به قواتنا المسلحة لحماية أمننا القومي ودفع عجلة التنمية إلى الأمام دون أن تتأثر.

وقدم الدكتور صلاح سلام عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، خالص العزاء لشهداء الوطن.. داعيا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ جيشنا ويزلزل الأرض تحت أقدام الخونة الخوارج.

وقال الدكتور صلاح صقر مدير مركز بحوث الأسماك بجامعة العريش، إننا في شمال سيناء كنا نتوقع أي عملية إرهابية في مواجهة تحركات مصر القوية في ملف ليبيا.. مشيرا إلى أن الهجوم كان من الممكن أن يكون مجزرة وفقا لما كان مخططًا له، إلا أن يقظة قواتنا المسلحة وسرعة المواجهة حالت دون تمكن الإرهابيين من تفجير السيارات المفخخة، وجرى إفشال المخطط.

وأضاف أن العملية الإرهابية تمثل ردُا تركيًا واضحًا ورسالة لمصر بأن تبتعد عن ليبيا، ومحاولة لتشتيت انتباه الجيش المصري عن المحور الاستراتيجي الغربي.. مؤكدًا أن الرد المصري سيقضى على أي تهديد لمصر.

وأكد شكر عبد العزيز شكر أحد قيادات الحزب الاشتراكي بالمحافظة، أن رمال سيناء لا زالت تروى بدماء الشهداء، وأن جيش مصر لن يكل ولن يمل شعبها من تقديم المزيد من الشهداء لمواجهة الإرهاب البغيض.

وطالب الدكتور جودة أبو هاشم الباحث فى محطة البحوث الزراعية بالعريش كل المصريين الشرفاء، خاصة أهالي سيناء بدعم الجيش المصري العظيم، والدعاء له بالنصر على الطغاة أعداء الدين والوطن.

وطالبت فؤادة سماحة مأمورة ضرائب وناشطة اجتماعية ببئر العبد إلى تقديم المزيد من الدعم الشعبي لقواتنا المسلحة في مواجهة أعداء الوطن.

وقال ياسر سليمان العماري مسئول المتابعة بشركة المياه والصرف الصحي، إن أهلنا في قرية رابعة ببئر العبد، عاشوا ليلة صعبة بسبب شدة المواجهة بين القوات المسلحة والإرهابيين.

واستنكرت إحسان داود الغالي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بشمال سيناء، باسم منظمات ومؤسسات المجتمع الحادث الإرهابي.. مؤكدة على الدعم التام للوطن وقواته المسلحة والشرطة من أجل القضاء على الإرهاب، ورفض كل محاولات إثارة الفتن وتعطيل التنمية والتقدم وبناء مصرنا الحديثة.