"الأكاديمية العربية": 50 طالبا تقدموا للدراسة بكلية الذكاء الاصطناعي

قال الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إن هناك اهتماما من الدولة بالنقل البحري، نظرا لأنه قاطرة للتنمية، وقطاع به كل التكنولوجيات، لافتا إلى أن النقل البحري، سيتغير شكله خلال السنوات المقبلة، بسبب الذكاء الاصطناعي، وسنرى قريبًا سفن "ذاتية الإبحار".

وأضاف "عبدالغفار"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مانشيت"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية رانيا هاشم، أنه بدأ الحديث عن الذكاء الاصطناعي بعمق شديد، وبدلا أن يكون مادة واحدة أو مجموعة مواد تدرس، لكن أصبح التخصص متوسع أكثر، لذلك ظهرت الحاجة لإنشاء كليات متخصصة للذكاء الاصطناعي، وهو ما بدأته الأكاديمية، إذ أنشأت فرع جديد بالعلمين الجديدة العام الماضي.

وأوضح أن هناك 500 طالبا، درسوا في الأكاديمية بفرع العلمين، منهم عدد قليل في كلية الذكاء الاصطناعي، والأغلبية في الصيدلة وطب الأسنان، لافتا إلى أن هناك أكثر 50 طالبا، متقدمين هذا العام للدراسة في كلية الذكاء الاصطناعي، رغم عدم الإعلان عن تنسيق الطلاب حتى الآن، مطالبا الإعلام بتسليط الضوء بمفاهيم الذكاء الاصطناعي، والفارق بينه وبين كليات الحاسبات.