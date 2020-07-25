لجنة أممية: تركيا أرسلت نحو 15 ألفا من المرتزقة لليبيا

أعلنت لجنة العقوبات الأممية، اليوم الجمعة، أن أنقرة أرسلت بين 7000 إلى 15000 مقاتل سوري مرتزق إلى ليبيا، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

وأضافت اللجنة، في تقرير لها أن ليبيا تحولت لسوق كبير للأسلحة بسبب خروق حظر التسلح.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقره العاصمة البريطانية "لندن"، أشار، أمس الخميس، إلى أن الحكومة التركية تواصل نقل مرتزقة الفصائل السورية الموالية لها نحو الأراضي الليبية، للمشاركة بالعمليات العسكرية إلى جانب فصائل حكومة فايز السراج -المدعومة من أنقرة- وقد تزامنت عملية وصول دفعات جديدة خلال الأيام القليلة الماضية، مع عودة دفعات أخرى نحو الأراضي السورية بعد انتهاء عقودهم هناك.

وأشارت إحصائيات المرصد السوري، إلى أن أعداد المجندين الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، ارتفع إلى نحو 16500 مرتزق من الجنسية السورية، من بينهم 350 طفلاً دون سن الـ18، في حين عاد نحو 5850 إلى سوريا، بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية.

وواصلت تركيا جلب المزيد من عناصر الفصائل إلى معسكراتها من أجل تدريبهم.

وأشار المرصد إلى مقتل نحو 481 عنصراً من تلك الفصائل السورية في ليبيا، بينهم 34 طفلاً دون سن الـ 18.