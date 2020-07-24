BMW تدشن سيارة جديدة بقوة 386 حصانا

أصبحت السيارات الرياضية العائلية هى السائدة فى وقتنا الحاضر، فهى أكثر عملية، وتبدع bmw منذ أكثر من 20 عاما فيها فهى عبارة عن خليط ما بين القوة والاعتمادية والعملية.

أطلقت bmw نسخة خاصة جدا من الفئة الثالثة تحت اسم BMW M340i Touring First Edition وتتميز بلونها الداكن الذى قد يكون موحدا فى نسخها المحدودة جدا حيث ستصنع bmw منها 340 نسخة فقط حول العالم.

تعمل السيارة بمحرك 3.0 لتر twinpower turbo مكون من 6 أسطوانات بقوة 386 حصانا وعزم 500 نيوتن متر وتتسارع من الثبات 100 كم في 4.4 ثانية فقط.