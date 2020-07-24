الأعلى للجامعات الخاصة ينعقد لوضع الحد الأدنى للقبول بالكليات 2020

كشف مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أن المجلس، سينعقد خلال الأسبوع الجاري، لمناقشة استعدادت الجامعات الخاصة، للعام الدراسي الجديد وتنسيق 2020، فضلاً عن مناقشة وإقرار الحدود الدنيا، للقبول بالكليات بتلك الجامعات، موضحا أن هناك مقترحا بزيادة الحدود الدنيا للقبول بكليات القطاع الطبي عن العام الماضي، وعدد من كليات القطاع الأدبي.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن المجلس سيناقش الزيادات المتعلقة بالمصروفات الدراسية بالجامعات، من جانب دوره المجتمعي، موضحا أن القرارت فيما يتعلق بزيادة ونسب الزيادة للمصرفات، هي توافقية بين جميع الأعضاء، وليست إلزامية، مشيرا إلى انها تتراوح بين 10% لـ 20%، وفقا لتتخصصات الكليات.