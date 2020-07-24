22730 حركة الصادر من البضائع العامة بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ24 ساعة الماضية، 5 سفن حاويات، و5 سفن بضائع عامة، بينما غادر سفينة حاويات، و5 سفن بضائع عامة، وبذلك بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 17 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 22730 طن، تشمل: 3100 طن بودرة جبس، و11530 طن يوريا، و6500 طن فوسفات، و1600 طن حديد.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 44698 طن تشمل: 3001 طن حديد و26857 طن ذرة و2760 طن ابلاكاش و10604 طن سكر و1426 طن خشب زان و50 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالى وزن 14 طن.

بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 234 حاوية مكافئة تشمل فواكة (عنب و فراولة) وخضروات (بطاطا وبطاطس وبصل)، وحاصلات زراعية (فاصوليا وأرز)، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والمغرب والأردن وإنجلترا وهولندا وتركيا وإسبانيا وألمانيا.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 171 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 352 حاوية مكافئة، وبلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 21352 طنا، كما غادر 1603 شاحنة منها 508 شاحنة بحمولة إجمالية، قدرها 29505 من البضائع العامة.