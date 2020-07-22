صور.. نائب محافظ دمياط يتفقد المشاريع الممولة من مبادرة "مشروعك"

تفقد إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط، المشروعات التي جرى تنفيذها بتمويل من خلال مبادرة "مشروعك" وتنفيذ المشروع للتنمية المجتمعية والبشرية للمحافظة.

رافق نائب المحافظ خلال الزيارة مسئول تطوير مشروعك بوزارة التنمية المحلية ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد ونواب رئيس المدينة ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ ونواب رئيس المدينة ومديرة إدارة مشروعك بديوان المحافظة ومدير مشروعك بكفر سعد ومدير مشروعك بكفر البطيخ وعدد من المسؤولين.

تفقد نائب المحافظ والمرافقين له عددًا من المشروعات المنفذة بالمحافظة، حيث بلغ عدد المشروعات المنفذة بالمحافظة 1848 مشروعًا، وجرى توفير 4633 فرصة عمل من خلال "مشروعك".

ودعا نائب المحافظ للقيام بدراسات جدوي لأي مشروعات لمساعدة الشباب والمتقدمين للحصول على تلك القروض وكذلك إصدار التسهيلات اللازمة لاستخراج الرخصة المؤقتة التابعة لبرنامج "مشروعك"، وتشجيعًا للشباب وتفعيل دور "مشروعك" لتمكين الشباب المشارك في المبادرة للاستفادة من البرنامج الوزاري الذي يهدف للتواصل بين مشروعك وشباب المحافظة في مختلف الأعمال.