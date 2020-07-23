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إجراء عملية لتثبيت كسر متفتت لمصاب بكورونا بـ"دمياط العام"

كتب:

سهاد الخضري
10:00 م | الخميس 23 يوليو 2020
غرفة العمليات

غرفة العمليات

أجرت مستشفى دمياط العام، المخصصة لعزل واستقبال الحالات الإيجابية لفيروس كورونا، عملية تثبيت كسر متفتت متعدد المستويات بعظام الساق بواسطة شريحة ذاتية الغلق ومسامير، وأجريت العملية بعد تحسن حالة المريض الصحية.

وأجرى العملية كل من الدكتور أسعد عبد الرازق رئيس قسم العظام، وخالد نعمان مدير قسم العظام، ومحمد العقاد رئيس قسم التخدير، وأحمد مصطفى طبيب التخدير المقيم، وجنات عبد الرازق رئيس طاقم التمريض.

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