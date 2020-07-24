"الموج حدفهم".. تفاصيل انتشال جثماني غريقي شاطئ الصفا المفقودين

مجموعة من المشاعر التي تنوعت بين البكاء والعويل والصراخ والإغماء، عاشها أهالي ضحايا شاطئ الصفا غرب الإسكندرية، أمس، عقب غرق ذويهم في مياه البحر، بعد تسللهم إلى الشاطئ المغلق فجرًا، ليكملوا سلسلة حوادث الغرق التي انتشرت في الآونة الأخيرة.

وتمكنت قوات الإنقاذ البحري من انتشال الجثتين المفقودتين لغريقين بشاطئ الصفا، بحي العجمي غرب الإسكندرية، وفق ما أعلنه اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف.

توفيق: سير الرياح ساعدنا.. وأجسادهم سليمة 100%

تامر توفيق أحد أفراد فريق إنقاذ الخير المتطوعين، والذي شارك في إنقاذ الجثمانين المفقودين، تحدث عن تفاصيل ظهور جثماني غرقى شاطيء الصفا المفقودين، قائلًا أن الشقيق الثالث ظهر وقت الفجر، وابن خالة الأشقاء الثلاثة ظهر بعده بما يقرب من 4 ساعات، في حوالي الساعة 8 صباحًا.

"بعد كده كشفنا عليهم، كان قدام الصخور بالظبط، وكنا عارفين إن البحر هيخرجهم لأن ده المتوقع في المكان ده، عشان طبيعته مكشوفة وبمجرد انتفاخ الجثة بتطفو على وش المياه"، يقول "توفيق لـ"الوطن".

وأضاف المنقذ البحري، أن "حركة الريح ناحية الشرق ساعدتنا وخلتنا نتأكد إن ظهور الجثث مسألة وقت، عشان بيحدف شمال والحتة اللي هيودي الجثث فيها كلها رمل بعيد عن صخور النخيل اللي ممكن الجثث تتعلق فيها".

كما أشار "توفيق"، إلى أن الأهالي أبلغوا فريق الإنقاذ برؤية الجثة الثانية طافية على المياه، "عرفنا إنه ظهر على وش المياة ونزل تاني، وده بنسميه في عرفنا (غارق بين ميتين)، بسبب أنه بيحصل عملية انتفاخ فالجثة بتطلع على وش المياة وتنزل تاني، ولكن بعون الله ومساعدة المنقذ هيثم مهران قدرنا نجيبه".

وأكد على أن الجثتين خرجا سليمتين تماما، لا يشوبهما أي تشوه، "الحمد لله ملحقوش يحصلهم حاجة، يدوب أبيضو شوية من المياة لكن جسمهم سليم 100%".