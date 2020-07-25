هنادي مهنى: "مكنتش أعرف أقرا عربي وحولت دوري للفرنساوي"

قالت الفنانة هنادي مهنا، إنها لم تسعى أبدا للالتحاق بالمجال الفني، بالرغم من طلب أصدقاء والدها لمشاركتها في أحد الأدوار بالمسلسلات الدرامية، وهو الأمر الذي لم تنساق إليه في بداية مشوارها الفني.

وأضافت "مهنا"، خلال استضافتها ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أن أحد المخرجين هاتفها وأخبرها بأن أحد المنتجين طلب رقم هاتفها وأجبرها على المشاركة في أحد الأدوار بمسلسل أفراح أبليس: "أنا مكنتش اعرف أقرا عربي خالص ولا أمثل، ودلوقتي بقيت لبلب، وحولت العربي إلى فرنساوي علشان أفهمه"، موضحة أنها قامت بالعمل كمدرس خصوصي لبعض الطلاب، وذلك بعدما تخرجت من مرحلتها الجامعية.

وأكدت "هنادي"، أن والدها لم يعارض التحاقها بالمجال الفني، ويقوم بتشجيعها بشكل دائم في مسيرتها الفنية: "فيه مشاهد بيكلمني فيها يقولي أن دوري كان وحش، وأحلي حاجة فيه أنه صريح"، مشيرة إلى أن أكثر مسلسل كانت متحمسة له في تصويره هو مسلسل "زلزال" والذي شاركت فيه مع الفنان محمد رمضان: "كنت بقول لبابا أنا جايلي مسلسل زلزال قالي يا شيخة روحي أنتي حد عارفك، وبعدين مضيت على الورق وروحت قولتله أهو مضيت عقد مشاركتي في المسلسل".