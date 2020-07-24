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"عازر": الرئيس السيسي يهتم ببناء الإنسان.. والثقافة تحد من التنمر أكثر من التشريع

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محمد عزالدين
11:37 م | الجمعة 24 يوليو 2020
النائبة مارجريت عازر

النائبة مارجريت عازر

قال النائبة مارجريت عازر، عضو مجلس النواب، إن مشكلة ظاهرة التنمر هي مشكلة تهم كل المواطنين، ومنذ تولي الرئيس السيسي يهتم ببناء الإنسان ولا سيما الاهتمام بالثقافة والتعليم.

وأضافت "عازر" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، وتقدمه الإعلامية هبة جلال، أن الحد من ظاهرة التنمر يكون عن طريق الثقافة أكثر منها عن طريق سن تشريعات، ولكن إذا كانت ثقافة في المجتمع فيصبح هنا التشريع له قيمته ومكانته.

وأشارت إلى أنه لابد من تضافر كافة المؤسسات في الدولة للحد من ظاهرة التنمر، لافتة إلى أن الشخص المتنمر به يجب أن يثبت واقعة التنمر سواء بالشهود أو بتسجيل صوتي لأخذ حقه، موضحة أنه عند مناقشة قانون التنمر طالبنا بوضع آليات تسهل على المتنمر به لإثبات الواقعة.

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