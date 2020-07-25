جامعة الأقصر تطلق بوابة إلكترونية للتعليم عن بعد

أعلنت جامعة الأقصر، الجمعة، انطلاق المراحل الأولى من البوابة الإلكترونية الخاصة بها، والتي تشمل منصات إلكترونية تفاعلية للتعليم عن بعد.

وقال الدكتور بدوي شحات بدوي، رئيس الجامعة، إن المرحلة الأولى تضم الموقع الإلكتروني الذي يشتمل على منصات إلكترونية تفاعلية للتعليم عن بعد، يتم من خلالها رفع المحاضرات وبحوث طلاب الجامعة "أون لاين On Line" بالإضافة إلى عيادات الجامعة الإلكترونية المجانية لتقديم كل الاستشارات الطبية عن بعد.

وفي ذات السياق أضاف الدكتور أحمد جمال عيد، المدير التنفيذي للبوابة الإلكترونية، أن المرحلة الثانية جاري العمل بها، وستضم مواقع الكليات وسوف تهتم بالبرامج الخدمية والأكثر تفاعلية مع الطلاب وتقدم خدمات للموظفين وأعضاء هيئة التدريس وصندوق العلاج ونسبة الاقتباس العلمي، وغيرها من الخدمات الأخرى التي يحتاجها منسوبي الجامعة.