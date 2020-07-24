الأوقاف: اختزال خطبة الجمعة في 7 دقائق لا يقول به عاقل

قال الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، اجتمع مع وكلاء الوزارة اليوم في الإسكندرية لدراسة عقد صلاة الجمعة عقب عيد الأضحى، لافتا إلى أن يبحث وجهات النظر مع قيادات الوزارة عبر المديريات الإقليمية ثم يتناول هذا الأمر في القطاع الديني ثم يعرضه الوزير على لجنة الأزمات لفيروس كورونا.

وأضاف "طايع" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، وتقدمه الإعلامية هبة جلال، أنه يأمل أن تعود صلاة الجمعة عقب إجازة عيد الأضحى، ولكن حتى الآن لم يحدد الموعد أو الكيفية، وكل هذه الأمور محل دراسة، بالإضافة إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمساجد.

وأشار رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف إلى أنه لا يمكن اختزال خطبة الجمعة في 7 دقائق فقط، والمسألة مازالت محل دراسة مع وزير الأوقاف، وتحديده بـ 7 دقائق لا يقول به عاقل.