الأوقاف: رفع التعاقد على لحوم الأضاحي إلى 1000 طن

قالت وزارة الأوقاف إنه بعد الإقبال الشديد على شراء صك أضحية وزارة الأوقاف، قرر الوزير الدكتور محمد مختار جمعة، رفع التعاقد على لحوم أضاحي الأوقاف إلى 1000 طن بنحو خمسة آلاف رأس من البقر تذبح في الوقت الشرعي للأضحية.

وصرح الدكتور عبد الله حسن المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف بأنه نظرًا للإقبال الشديد على شراء صكوك أضاحي الأوقاف وثقة جموع الشعب المصري في مؤسسات الدولة المصرية وفي مشروع صكوك أضاحي الأوقاف، أجرى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اتصالًا هاتفيًّا بالدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الجمعة 24/ 7/ 2020م، تم خلاله الاتفاق على رفع التعاقد بين الوزارتين إلى 1000 طن لحوم بنحو خمسة آلاف رأس من البقر يتم ذبحها وفق التوقيت الشرعي للأضحية من بعد صلاة عيد الأضحى المبارك وحتى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق.