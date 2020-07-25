مستشفى أرمنت غرب الأقصر يقيم ورشة عن "جراحة تكميم المعدة"

شهد مستشفى أرمنت التخصصي، جنوب غرب الأقصر، أول ورشة عمل للمناظير الجراحية، تدور حول إتمام جراحة تكميم للمعدة بالمنظار لسيدة في الثلاثينات، والتى كانت تعاني من سمنة مفرطة ومضاعفات صحية خطيرة مرتبطة بالسمنة.

وتم عقد أول ورشة للمناظير الجراحية بالمستشفى تحت إشراف الأستاذ دكتور أيمن كمال، أستاذ المناظير بجامعة حلوان، والدكتور هاني فوكيه، رئيس أقسام الجراحة بالمستشفى.

حيث تم إجراء عملية تكميم معدة لسيدة، بالإضافة إلى العديد من جراحات المناظير المختلفة التي تتم لأول مرة بجنوب الصعيد، كما صاحب الورشة جانب تعليمي آخر لشباب أطباء الصعيد لتدريبهم على هذا التخصص المعقد.