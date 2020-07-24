خطيب أردوغان يواجه انتقادات حادة بعد لعنة أتاتورك على منبر آيا صوفيا

انتقد المتحدث الرسمي باسم حزب الشعب الجمهوري التركي، فايق أوزتراك، اليوم، خطبة رئيس الشؤون الدينية، علي أرباش، بمتحف آيا صوفيا بعد تحويله لمسجد منذ أكثر من 80 عامًا، حيث لعن الأخير مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك على المنبر بسبب تحويله المسجد إلى متحف، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وأصبحت الخطبة التي ألقاها أرباش، في أول صلاة جمعة تقام بـ"آيا صوفيا" مثار جدل للرأي العام في تركيا.

ووفقا للخبر الذي نشره موقع "أوضه تي في"؛ فقد أصبحت عبارة علي أرباش: "لقد جعل السلطان محمد الفاتح آيا صوفيا جامعًا ووقفًا للمسلمين، وديننا ينص على أنه لا يجوز المساس بالأوقاف الدينية، ومن يفعل ذلك يكون ملعونًا".

واعتبر أوزتراك، أن أرباش بذلك يكون قد خرج عن نص الخطبة التي نشرها على الموقع الرسمي للشئون الدينية، فيما يواجه رئيس الشوؤن الدينية الكثير من الانتقادات بسبب لعنه لمؤسس الجمهورية أتاتورك، وتصدرت عباراته مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا.

وقال المتحدث الرسمي باسم حزب الشعب الجمهوري، "فليكن الذين يلعنون الأشخاص الذين سمحوا لنا بالصلاة 5 مرات في اليوم، وتوفير مطلق حرية العبادة، والذين حموا مساجدنا من الحرق والتدمير، والذين أنقذوا إسطنبول من الغزو ملعونين".