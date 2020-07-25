تجهيز 4 وحدات بالقرنة لينضموا لمنظومة التأمين الشامل بالأقصر

أعلن العميد علاء عبد الجابر، رئيس مركز ومدينه القرنة، غرب الأقصر، بالتنسيق مع الإدارة الصحية بالمدينة عن الانتهاء من كافة التجهيزات والأعمال للوحدات الصحية الكائنة بالمركز تمهيدًا للانضمام تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.

وأوضح عبد الجابر، أن الوحدات التي تم الانتهاء من تجهيزها يأتي في مقدمتها وحدة طب الأسرة بـ "أل عثمان – البعيرات – نجع البركة – قبلي قامولا" تمهيدًا لافتتاحهم ضمن المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر وجاري تكثيف أعمال النظافة والتجميل فى جميع المواقع تحت إشراف كلا من حجازى النحاس، ومصطفى جبريل نائبا رئيس المركز بالتنسيق مع ادارة المتابعة الميدانية.