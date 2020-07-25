نائب رئيس المفوضية الأوروبية: نشعر بالمرارة والاستياء بسبب آيا صوفيا

أبدى نائب رئيس المفوضية الأوروبية، مارجاريتيس سكيناس، خيبة أمله إزاء قرار السلطات التركية إعادة تحويل متحف آيا صوفيا التاريخي في مدينة إسطنبول إلى مسجد، وإقامة صلاة الجمعة بحضور رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان، داخل المتحف الذي ظل معلمًا سياحيًا لأصحاب الديانات المختلفة طوال 86 عامًا، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وقال "سكيناس"، الذي يتولى أيضا منصب المفوض عن اليونان في المفوضية الأوروبية، أثناء مؤتمر صحفي عقده الجمعة: "كيوناني أشعر بالمرارة والاستياء. اليوم يوم عصيب، وأعتقد أنني لست الشخص الوحيد الذي يشعر بمثل هذه المشاعر".

وأوضح:"ستضطر تركيا إلى تحديد هدفها الجيوسياسي الأوسع، وما هي الجهة التي تريد الوقوف معها في المستقبل، وإذا كانت ترغب في السير مع أوروبا فينبغي لها مواصلة المضي قدما في هذا الاتجاه بالتوافق مع مبادئنا وقيمنا، وما يحدث اليوم بآيا صوفيا بداية خاطئة".

ويأتي ذلك على خلفية إقامة أول صلاة في آيا صوفيا منذ إصدار المحكمة التركية الإدارية العليا في وقت سابق من شهر يوليو الجاري حكمًا بإلغاء قرار الحكومة التركية عام 1934 الذي حول هذا المعلم التاريخي من مسجد إلى متحف.

وبني معلم آيا صوفيا التاريخي عام 537 ككنيسة، وبعد استيلاء العثمانيين على القسطنطينية عام 1453 تم تحويله إلى مسجد، فيما جرى تحويله إلى متحف في الثلاثينيات من القرن العشرين.