الكنيسة الروسية: تحويل تركيا "آيا صوفيا" إلى مسجد قرار متسرع

اعتبرت الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، اليوم، أن قرار تحويل كاتدرائية "آيا صوفيا" من متحف إلى مسجد، قرار متسرع وذو دوافع سياسية.

وقال مصدر في الكنيسة، في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، "نأسف بشدة لأن السلطات التركية، تجاهلت النداءات العديدة التي وجهتها العديد من الكنائس الأرثوذكسية المحلية بما في ذلك الكنيسة الروسية، ونأسف لأن هذا القرار اتخذ على عجل ودون داع ونفذ على الفور، لا نرى أي منطق آخر في هذا القرار غير المنطق السياسي".

وأوضح المصدر، أن مثل هذه القرارات لا تساهم في السلام والاستقرار، موضحا:"في رأينا كلما زاد تسييس قضايا الإيمان والنظرة إلى العالم، قلّت فرص التنوع الديني والاحترام بين ممثلي الأديان المختلفة للعب دورها في تعزيز السلام والاستقرار".

ورفع رئيس النظام التركي، رجب طيب أردوغان، في وقت سابق من اليوم، الأذان في "آيا صوفيا" في إسطنبول، حيث بدأت صلاة الجمعة الأولى منذ عام 1934، من قلب المسجد.

يُذكر أن المحكمة الإدارية العليا في تركيا، ألغت في 10 من يوليو الجاري، قرار عام 1934 بتحويل "آيا صوفيا" من مسجد إلى متحف، بعد ذلك مباشرة، أعلن أردوغان أنه وقع مرسومًا بتحويل المتحف إلى مسجد وبدء أداء الصلوات فيه.