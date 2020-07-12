يوسف زيدان يعلن تعافيه من الأزمة الصحية: ألتقي بكم في لايف اليوم

أعلن الدكتور يوسف زيدان تعافيه من الأزمة الصحية الأخيرة، وعودته إلى منزله، بعد الفحوصات الطبية، مشيرا إلى لقاء الفيديو الذي سوف يعقده اليوم مع متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وأوضح "زيدان" عبر حسابه على "فيس بوك": "عدتُ الآن للمنزل بعد إزالة القسطرة والتأكد بعد الفحوصات الطبية من مرور الوعكة المريرة، بسلام، وبهذه المناسبة، ولأن عندي لكم بعض الأخبار الطيبة والآراء في بعض الأمور الجارية على الساحة العامة. فسوف يكون لنا مساء اليوم لقاء (لايف) على صفحتكم هذه، كالمعتاد في تمام الساعة التاسعة، فإلى لقاء".

وكان المفكر يوسف زيدان، قد أعلن عن تعرضه لأزمة صحية متمثلة في معاناته مع مرض التهاب المثانة، وتركيبه دعامة في القلب مؤخرا، خلال فيديو مباشر نشره على فيس بوك منذ 4 أيام، أوضح فيه أنه أجرى عملية قسطرة بولية خلال الأيام القليلة الماضية، وأنه يتناول 16 دواء في اليوم الواحد، وأن الأطباء طالبوه بإجراء تركيب قسطرة بولية، حيث أصيب بعدها انسداد واحتقان، وهو ما ترتب عليه تركيب أخرى.