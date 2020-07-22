مقتل 45 مدنيا في قصف جوي شرق أفغانستان

قال قناة "العربية" الإخبارية، مساء اليوم، إن 45 مدنيا قتلوا في قصف جوي شرق أفغانستان. وفي يونيو الماضي، أشار مسؤول أفغاني، إلى أن غارات جوية استهدفت حركة طالبان هي هجمات استباقية أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 16 مسلحا في ضواحي إقليم فرح الغربي.

وكان صديق صديقي المتحدث باسم الرئيس الأفغاني أشرف غني، قال في وقت سابق، إن زيادة أعمال العنف التي تشنها حركة طالبان تعد أمرا "غير مقبول" للحكومة الأفغانية والمجتمع الدولي.

وأضاف "صديقي"، في تصريحات للصحفيين أوردتها قناة "طلوع نيوز" الأفغانية، أن زيادة أعمال العنف يعد انتهاكًا واضحًا لاتفاق السلام الذي وقعته طالبان مع الولايات المتحدة في 29 فبراير الماضي.

وأشار المتحدث باسم الرئيس الأفغاني، إلى أنه ينبغي على حركة طالبان أن تدرك أنها لن تنتصر عسكريًا وأن صمت الحكومة الأفغانية لا يظهر أنها ضعيفة ولكن يظهر قوتها في جهود السلام.