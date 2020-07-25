الفنان مفيد عاشور في الذكرى السنوية الأولى لفاروق الفيشاوي: اللهم ارحم عبدك

أحيا الفنان مفيد عاشور عبر حسابه على "فيسبوك"، الذكرى السنوية الأولى لوفاة الفنان الراحل فاروق الفيشاوي.

وكتب "مفيد": "فى ذكرى رحيله، اللهم ارحم عبدك فاروق الفيشاوي، وتجاوز عن سيئاته وأبدلها حسنات، وأجعله من ورثة جنة النعيم.. اللهم آمين يارب العالمين، نسألكم الفاتحه على روحه الطاهرة".

توفى الفنان فاروق الفيشاوى 25يوليو 2019 عن عمر يناهز 67 عامًا بعد صراع قصير مع مرض السرطان والذى أعلن إصابته به خلال إلقاء كلمته فى أكتوبر الماضى فى حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية، حيث قال إن طبيبه أخبره عن إصابته بالمرض وأنه سيتعامل معه وكأنه "صداع" ليس أكثر وأنه سينتصر عليه، إلا أن حالته تأخرت وتم نقله إلى المستشفى وتراجعت حالته الصحية بدرجة كبيرة وتوقفت وظائف الكبد، وفقد النطق تم وضعه على جهاز التنفس الصناعى حتى توفى متأثرًا بالمرض.