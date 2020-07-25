الصحة العالمية: لقاح كورونا قد يستغرق 6 أشهر

قالت كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية، سمية سوامينثان، اليوم، إن جهود كافة المنظمات والمؤسسات العاملة على إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا المستجد في مختلف البلدان حول العالم تتضافر من أجل تسريع الوصول إلى موافقة على إنتاج اللقاح الذي ينتظره الملايين".

وأضافت سوامينثان، في تصريحات أوردتها قناة "العربية" الإخبارية، أن اختبار سلامة اللقاحات وفعاليتها يستغرق سنوات عامة، إلا أن تلك الفترة قد تختصر إلى 6 أشهر بأحسن الأحوال في حال الجائحة، إن كانت المعلومات والمعطيات التي وفرها الباحثون ومنتجو اللقاح مرضية ووافية بالنسبة للمنظمة الأممية والحكومات.

وأوضحت كبيرة العلماء في المنظمة، أن السرعة مطلوبة لاسيما وسط استمرار ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس المستجد بشكل مطرد، إلا أنها لا يمكن أن تكون على حساب سلامة الفرد أو معايير الفعالية المحددة علميا.

كبيرة العلماء في المنظمة: العالم لم يصل بعد إلى مناعة القطيع

وأشارت سوامينثان، إلى أن أول لقاح قد يبصر النور ضد كورونا المستجد، لا يعني أن الجرعات ستقدم إلى ملايين الناس دفعة واحدة دون التأكد بشكل قاطع من سلامته على صحة الجماهير.

وعلى صعيد متصل، رأت سوامينثان، أن العالم لم يصل بعد إلى مناعة القطيع، مضيفة أنه يجب على حوالي 50% إلى 60% من السكان أن يكونوا محصنين ضد الفيروس التاجي حتى "نستطيع التحدث عن أي تأثير لمناعة القطيع الوقائية تلك".