الصحة العالمية: نرفض اتهامات بومبيو.. وننصح بالتركيز على كورونا

في فصل جديد من فصول الخلاف، رفضت منظمة الصحة العالمية، اليوم، تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الذي قال إن الصين "اشترت" مدير المنظمة تيدروس أدهانوم، واعتبرتها تصريحات خاطئة وغير مقبولة، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

كما أدان أدهانوم اتهامات الوزير الأمريكي ورفضها بشكل قاطع، وأعربت المنظمة عن انزعاجها مما قاله بومبيو ونقلته وسائل إعلام، مشيرة إلى أنها ترفض بشدة أي هجمات شخصية أو مزاعم لا أساس لها، مطالبة الجميع بمواصلة التركيز على التعامل مع أزمة تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" وما تسببت من معاناة وخسائر فادحة في الأرواح.

وكانت وسائل إعلام أجنبية كانت أن بومبيو قال أمام اجتماع مغلق مع عدد من النواب البريطانيين إن ادعاءه قائم على "أساس استخباراتي قوي"، لكنه لم يذكر أي تفاصيل أخرى.

واستندت المصادر عن الوزير قوله: "لا أستطيع أن أقول أكثر من ذلك، ولكن يمكنني أن أخبركم أن هذا يستند إلى أساس استخباراتي قوي، لقد تم إبرام صفقة، كانت هناك صفقة لانتخابه تيدروس".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتهم مرارا، المنظّمة الأممية بعدم إصدار تحذير مبكر بما فيه الكفاية بشأن الفيروس الفتّاك وبالانقياد بصورة عمياء خلف الصين التي تنفي الاتهامات الأمريكية لها بالتستّر على مدى فداحة الوباء حين ظهر في مدينة ووهان وسط الصين في أواخر العام الماضي.

وفي وقت سابق، أنهى ترامب علاقات بلاده مع منظمة الصحة العالمية وأوقف تمويلها بسبب طريقة تعاملها مع أزمة كورونا المستجد.

واعتبر ترامب أن المنظمة تعمل كأنها دمية في يد الصين، مضيفاً في تصريحات سابقة، أن المسؤولين الصينيين "تجاهلوا التزاماتهم بإبلاغ" المنظمة بشأن الفيروس وضغطوا عليها "لتضلل العالم".

وأعلنت الولايات المتحدة بداية الشهر الجاري رسميا، إطلاق عملية انسحابها من منظمة الصحة العالمية، وذلك بعدما كان ترامب قد هدد بسحب بلاده من المنظمة على خلفية إدارتها لأزمة الوباء.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في ذلك الوقت، إن الولايات المتحدة أبلغت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بانسحاب أكبر مساهم في منظمة الصحة العالمية منها اعتبارا من 6 يوليو 2021.

وبعد اتهامات واشنطن دعت دول أوروبية لإصلاح منظمة الصحة العالمية بعد أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد الذي حصد آلاف الأرواح حتى اليوم.