"القوى العاملة" تعين 20 شابا بالقطاع الخاص في جنوب سيناء

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة جنوب سيناء 20 شابا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة ودون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين بلغوا 60 شابا.

وأوضح أن المديرية صرفت منحا للعمالة غير المنتظمة وفقا للائحة، بلغت 25 ألف جنيه، منها 17 ألفاً لـ8 عمال منحة مولود، و3 آلاف جنيه منحة زواج لعامل وذلك ضمن الرعاية الاجتماعية للعمال، فضلا عن صرف 5 آلاف جنيه لعامل ضمن الرعاية الصحية، تم تسجيل 16 عاملا غير منتظم بالإدارة ليصل إجمالى المسجلين إلى 4181 عاملا.

تلقى سعفان تقريراً بذلك من مدير المديرية أشرف علم الدين، عن إنجازات شهر يونيو الماضي، أشار فيه إلى أن المديرية أصدرت في مجال تراخيص عمل الأجانب 11 ترخيصاً لـ4 جنسيات مختلفة يعملون في نطاق المحافظة.

وأوضح التقرير، أنه في مجال التفتيش العمالي الدوري النهاري والليلي، تم التفتيش على 61 منشأة، وأسفر عن تحرير 6 محاضر مخالفة لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، كما تم تلقي 22 شكوى عمالية، تم تحويل 11 منها للقضاء والباقي ما زالت تحت البحث والدراسة.

كما تابعت المديرية بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 800 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية.