القوى العاملة  تتابع إجازة  23 يوليو للعاملين بالقطاع الخاص

أصدرت وزارة القوى العاملة منشوراً لمديرياتها ومكاتبها على مستوى الجمهورية لمتابعة إجازة 23 يوليو، اليوم الخميس، مع الشركات والمصانع.

وأعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، أن اليوم إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003 بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو.

وأكد الوزير أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى الأجر.