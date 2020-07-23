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محمود مسلم

القوى العاملة  تتابع إجازة  23 يوليو للعاملين بالقطاع الخاص

كتب:

الوطن
09:42 ص | الخميس 23 يوليو 2020
وزير القوى العاملة

وزير القوى العاملة

أصدرت وزارة القوى العاملة منشوراً لمديرياتها ومكاتبها على مستوى الجمهورية لمتابعة إجازة 23  يوليو، اليوم الخميس، مع الشركات والمصانع.

وأعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، أن اليوم إجازة  مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003  بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو.

وأكد الوزير أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى الأجر.

 

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