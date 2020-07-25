عودة 1895 عاملا مصريا من العالقين بالكويت اليوم

تعبر مطار الكويت الدولي، 20 رحلة طيران تحمل علي متنها 3660 راكبا إلى مطارات 7 دول هي: "مصر، والإمارات، ولبنان، وباكستان، وبنجلاديش، وقطر، والأردن"، وتصل عدد الرحلات القادمة من الكويت لمطارات مصر إلى 12 رحلة تقل 1895 عاملا مصريا من العالقين.

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا بذلك، اليوم السبت، عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الرحلات الـ12 سوف تصل إلي مطارات القاهرة، وسوهاج، والأقصر، والإسكندرية، مشيرا إلى أن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس المكتب العمالي بالكويت، لفت فيه إلى أنه تقرر تسيير 12 رحلة مغادرة للعاملين المصريين بالكويت اليوم السبت الموافق 25 يوليو، وفقا للجدول المعلن في هذا الخصوص، علي متنها جميعا 1895 عمال.

وقال إن الرحلة الأولى على الكويتية رقم 1541 قيام من مطار الكويت 7:15 تصل مطار القاهرة وعلى متنها 190 عاملا، والرحلة الثانية على الكويتية رقم 1645 قيام من مطار الكويت 9:05 تصل مطار سوهاج وعلى متنها 145 عاملا، والرحلة الثالثة على إير كايرو رقم 2406 قيام من مطار الكويت 13:30 وتصل مطار سوهاج وعلى متنها 145 عاملا.

أما الرحلة الرابعة على طيران المصرية رقم 2011 قيام من الكويت 13:45، تصل مطار القاهرة وعلى متنها 145 عاملا، والخامسة على الكويتية رقم 541 قيام من الكويت 14:15 وصول مطار القاهرة، وعلى متنها 190 عاملا، والرحلة السادسة على طيران فلاي إيجيبت رحلة رقم 5086 قيام من الكويت 15:00 وصول مطار أسيوط وعلى متنها 165 عاملا، والرحلة السابعة على الكويتية رحلة رقم 545 قيام من الكويت 16:15 وصول مطار القاهرة وعللا متنها 190 عاملا.

والرحلة الثامنة على العربية - مصر رقم 218 قيام من الكويت 17:05، وصوله إلى مطار أسيوط وعلى متنها 145 عاملا، والرحلة التاسعة على طيران الجزيرة رقم 1733 قيام من الكويت 19:05 وصوله إلى مطار القاهرة وعلى متنها 145 عاملا.

والرحلة العاشرة على العربية - مصر رقم 722 قيام من الكويت 19:20 وصول مطار القاهرة وعلى متنها 145 عاملا، والرحلة الحادية عشر على طيران الجزيرة رقم 1713 قيام من الكويت 20:05 وصول مطار سوهاج وعلى متنها 145 عاملا، والثانية عشر على طيران الجزيرة رقم 1707 قيام من الكويت 20:15 وصول مطار الأقصر وعلى متنها 145 عاملا، وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر برعاياها في الخارج.