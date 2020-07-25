مطرانية بني سويف تلغي مولد العذراء بسبب كورونا

أعلنت مطرانية بني سويف للأقباط الأرثوذكس، إلغاء موسم السيدة العذراء بدير العذراء مريم – بياض – بني سويف، وذلك بناء على توجيهات الأنبا غبريال أسقف الإيبارشية.

وقالت المطرانية في بيان لها، إن ذلك يأتي حرصا على سلامة الأقباط وتأييدا للتوجيهات الصادرة من اللجنة الدائمة للمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ومراعاة للاحتياطات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ويتزامن مولد السيدة العذراء مع الصوم الذي تخصصه الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لوالدة المسيح، والذي سيبدأ هذا العام 7 أغسطس المقبل، ويستمر لمدة 15 يوما، وهو من أصوام الدرجة الثانية في الكنيسة المسموح فيه بتناول السمك.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالصوم، بإقامة نهضات روحية وموالد للعذراء بكل الكنائس والأديرة التي تحمل اسم العذراء.

وبحسب المراجع الكنسية، صوم العذراء هو الوحيد الذي فرضه الشعب على الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وهو موجود في الكنائس الأخرى وإن اختلف التوقيت والمدة.