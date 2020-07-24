البابا تواضروس في "الكرازة": الكنيسة سفارة السماء على الأرض

واصل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في العدد الجديد من مجلة الكرازة الناطقة بلسان الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الحديث للمرة الثالثة عن "أمومة الكنيسة".

وقال البابا، إن الكنيسة هي الأم الروحية لجميع المسيحيين، ولها مكانة ومهابة وكرامة وتاريخ طويل وحياة حافلة بالأمجاد والآلامات، وفيها تجتمع كل المعاني السامية من شكلها الخارجي إلى عمقها الداخلي وصولا إلى المذبح المقدس للأسرار.

وأضاف البابا: "الانتماء الكنسي عند الإنسان القبطي شديد للغاية، فإن ذهب للعمل أو للدراسة في مدينة جديدة، يبحث أولا عن موقع الكنيسة، وأن أراد أن يسكن يبحث عن سكن قريب من كنيسة، وإن أراد أن ينجح في دراساته يذهب إلى الكنيسة قبل الامتحانات، وإذا بحث عن شريكة الحياة يتمنى أن يأخذها من أيدي الكنيسة، وإن شعر يوما بتعب أو ضيق أو هم، يذهب إلى الكنيسة لينال هدوءا وسلاما في قلبه، وإن أراد أن يبدأ عملا أو مشروعا أو أن يرفع صلاة لإنسان أمام الله، فإنه يذهب إلى الكنيسة لينير شمعة ويضعها أمام أيقونة أحد القديسين طالبا شفاعته وصلواته وأن أراد أن يتعزى عند فراق الأحباء، يحضر الصلوات ويودع الحبيب المنتقل وهو في الكنيسة، وكأنه يستودع هذا الرجل في يدى الله من خلال الكنيسة، الخلاصة أن الكنيسة تشكل محور حياة الإنسان الواعي، فهي ليست مجرد مؤسسة أرضية بل هي قطعة من السماء، وأحيانا نقول إنها سفارة السماء على الأرض، وبالتالي أمومتها سماوية، ونحن بالحقيقة نولد من فوق، ونستطيع أن نقول إن أمومة الكنيسة هي مجموع خدمة آباء الكنيسة في منظومة واحدة قوية ومتوازنة، وأيضا متناسقة من أجل رعاية كل أبنائها رعاية شاملة تشمل مسؤوليات: (التدبير، والتربية، والتغذية، والحماية) والتي تقدمها بالحب والحنان والأمان".