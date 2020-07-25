تفاصيل جريمة سائق خنق عشيقته وتركها "جثة عارية"

أحالت النيابة العامة الشاب المتهم بقتل عشيقته أثناء علاقة غير شرعية وإلقاء جثتها عارية في صحراء أكتوبر، إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، بعد مرور 5 أشهر على الواقعة.

حضر المتهم فى حراسة أمنية مشددة، وجرى إعلانه بقرار إحالته للمحاكمة بتهمة قتل المجنى عليه والتخلص من جثتها، وعقب ذلك جرى إعادته إلى محبسه، ومن المقرر تحديد جلسه محاكمة خلال الأيام المقبلة.

جاء قرار جهات التحقيق، بعد أن تسلمت تقرير الطب الشرعى، الخاص بالضحية، وتحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة، وسجلت اعترافات تفصيلية للمتهم، حيث قال إنه تعرف على عشيقته منذ 3 أشهر، وكانت تتردد عليه لإقامة علاقة معه، في شقته بمنطقة 6 أكتوبر.

وأضاف أثناء استجوابه أمام الجهات الأمنية والقضائية: "إنه يوم الواقعة تقابل مع المجني عليها، واصطحبها داخل سيارته إلى منطقة صحراوية، وأقام معها علاقة جنسية داخل السيارة، وأثناء ذلك أمسك المتهم بهاتفه المحمول فظنت المجني عليها أنه يصورها لفضحها وتهديدها بتلك الفيديوهات، ما دفعها لصفعه على وجه، فكتم أنفاسها حتى فارقت الحياة، واستولى على هاتفها المحمول، وملابسها، وترك جثتها عارية".

جاء في تحريات وتحقيقات المباحث، أن بداية الواقعة كانت بورود بلاغ من أهالي وراود الطريق بمدينة 6 أكتوبر دائرة قسم ثان أكتوبر، بالعثور على جثة سيدة مجهولة ترتدي ملابس داخلية ولا توجد بها إصابات ظاهرية.

وعلى الفور، جرى تشكيل فريق بحث، لكشف غموض الواقعة، وبدأت القوات في فحص بلاغات التغيب، وبعد مرور عدة ساعات توصلت إلى أن الجثة لسيدة أربعينية مقيمة في إمبابة، متغيبة عن منزلها منذ 4 أيام.

بدأت القوات بفحص علاقاتها واتصالاتها، وتبين أنها متعددة العلاقات وأنها على علاقة بسائق، 30 عامًا، من الفيوم ومقيم بأكتوبر، وجرى تحديد هويته واستئذان النيابة العامة، وألقي القبض عليه.

واعترف المتهم بأنه تعرف على المجني عليها منذ 3 أشهر، وكان على علاقة غير شرعية معها وأنه قتلها أثناء العلاقة، لصفعها له على وجهه، فخنقها حتى فارقت الحياة.