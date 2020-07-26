قصة البابا يوأنس العاشر: جلس على كرسي مارمرقس الرسول لـ6 سنوات

يحتفل الأقباط في صلواتهم بالكنائس، اليوم الأحد، بحسب "السنكسار الكنسي"، بتذكار وفاة البابا يوأنس العاشر البطريرك الـ 85 للكنيسة القبطية الأرثوذكسية المشهور بـ"المؤتمن الشامي".

و"السنكسار" هو كتاب يحوي سير القديسين والشهداء وتذكارات الأعياد، وأيام الصوم، مرتبة حسب أيام السنة، ويُقرأ منه في الصلوات اليومية.

فحسب التقويم القبطي، يوافق اليوم الأحد، 19 أبيب لعام 1735 قبطي، ويدون "السنكسار"، أنه في مثل هذا اليوم عام 1369 ميلادي، توفي البابا يوأنس العاشر البطريرك الـ 85 للكنيسة القبطية الأرثوذكسية المشهور بـ"المؤتمن الشامي".

ويذكر السنكسار، أن هذا البطريرك ولد في دمشق بالشام، وكان عالما فاضلا تولي في 7 مايو سنة 1363 ميلادي الكرسي البابوي، وفي السنة الثانية من توليه المسئولية أصيبت مصر وسوريا بقحط، ضايق على الناس حتى أكلوا الكلاب والقطط، واستمر ذلك لمدة ثلاث سنوات.

ويشير السنكسار، إلى أن هذا البابا جلس على كرسي مارمرقس الرسول لمدة ست سنوات وشهرين وسبعة أيام وتوفي ودفن بمصر القديمة بجوار سمعان الخراز.

ويستخدم "السنكسار" التقويم القبطي والشهور القبطية "13 شهرًا"، وكل شهر فيها 30 يومًا، والشهر الأخير المكمل هو نسيء يُطلق عليه الشهر الصغير، والتقويم القبطي هو تقويم نجمي يتبع دورة نجم الشعري اليمانية التي تبدأ من يوم 12 سبتمبر.

و"السنكسار"، بحسب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مثله مثل الكتاب المقدس لا يخفي عيوب البعض، ويذكر ضعفات أو خطايا البعض الآخر، بهدف معرفة حروب الشيطان، وكيفية الانتصار عليها، ولأخذ العبرة والمثل من الحوادث السابقة على مدى التاريخ.