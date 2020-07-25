البابا يشكل لجنة لتقييم رسائل الدراسات العليا بمعاهد الكنيسة برئاسته

أصدر البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قرارا باباويا بتشكيل لجنة لتقييم رسائل الدراسات العليا المقدمة من خلال المعاهد اللاهوتية التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وقال البابا في القرار الذي حمل رقم 8 لسنة 2020 وتم نشره في مجلة الكرازة الناطقة بلسان الكنيسة، إن اللجنة تختص بالتنسيق ومنح شهادة الصلاحية لأي متقدم برسالة علمية.

واللجنة التي يترأسها البابا شخصيا تضم في عضويتها: "الدكتور رسمي عبد الملك، الدكتور سعيد حكيم، الدكتور إسحاق عجبان".

وأشار القرار البابوي إلى أن اللجنة تباشر عملها من بداية العام الدراسي الجديد 2020 - 2021.