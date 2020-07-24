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البابا يتحدث في لقاء خاص مع "إكسترا نيوز" عن كورونا ودعم الدولة غدا

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مصطفى رحومة:
05:06 م | الجمعة 24 يوليو 2020
البابا خلال اللقاء مع إكسترا نيوز

البابا خلال اللقاء مع إكسترا نيوز

يحل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ضيفا في الثامنة من مساء غدا السبت، على قناة إكسترا نيوز، متحدثا عن تعامل الدولة والكنيسة مع أزمة فيروس كورونا المستجد، إذ أشاد البابا بتعامل الدولة واستعدادها لمواجهة الجائحة.

ويتطرق البابا خلال اللقاء الخاص، الذي أجراه معه الإعلامي "إبراهيم عزت"، إلى الموقف الكنسي الداعم لخطوات القيادة السياسية، ومجلس النواب في حماية الأمن القومي المصري، قائلا عن تفويض البرلمان للقيادة السياسية والقوات المسلحة في اتخاذ الخطوات اللازمة للحفاظ على الأمن القومي المصري على الاتجاه الاستراتيجي الغربي: "مجلس النواب يعبر عن الشعب وصوت الشعب".

كما يتحدث البابا لأول مرة، عن قرار الكنيسة بتجريد كاهن من الكهنوت، والتبرؤ من تصرفاته، بعد اتهامه بالتحرش الجنسي بطفلة قبل 23 سنة بالولايات المتحدة الأمريكية، كما يتحدث عن الشائعات التي طالت صحته، والحملات الممنهجة لاستهداف خطواته.

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