التفاصيل الكاملة لمبادرة تحفيز الاستهلاك الخاص ودعم المنتج المحلي

تستعد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لإطلاق مبادرة تحفيز الاستهلاك ودعم الصناعة الوطنية التي تهدف لتغيير أنماط الاستهلاك، والتي من شأنها تحفيز المواطن المصري على زيادة قوته الشرائية وبالتالي تحسين جودة الحياة.

أهداف مبادرة تحفيز الاستهلاك ودعم الصناعة الوطنية

- توفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين أثناء فترة المبادرة.

- زيادة كميات السلع المباعة من خلال المحال التجارية والسلاسل التجارية.

- تحفيز الاستهلاك كمكون أساسي من مكونات نمو الناتج المحلي الإجمالي.

- تشجيع المصانع على زيادة الإنتاج وتشغيل خطوط الإنتاج.

المنتجات التي تشملها مبادرة تحفيز الاستهلاك ودعم الصناعة الوطنية

أوضحت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال كلمتها أثناء افتتاح عدد من المشروعات القومية والمرحلة الثالثة من إسكان الأسمرات، أن المنتجات التي تشملها المبادرة هي جميع السلع المعمرة وغير المعمرة من الالكترونيات والأجهزة المنزلية الكبيرة والخفيفة، الآثاث، والملابس الجاهزة، ومنتجات الجلود، ومنتجات التشطيب والمفروشات.

وتقدم هذه السلع بخصم 20% من قِبل المنتجين والمُصنعين وسلاسل التوريد، بالإضافة إلى خصم 10% من الخزانة العامة الدولة المصرية، وإتاحة أنظمة تقسيط بنسب فائدة مخفضة من خلال عدد من البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية، ويستفيد من هذه المبادرة حاملو البطاقات التموينية والمقدرين بـ 64 مليون مواطن.

وأضافت وزير التخطيط أنّه تم تجهيز الموقع الإلكتروني للمبادرة http://wwww.mobadra.gov.eg/، والذي يعرض جميع أنواع السلع المتاحة للشراء من الموردين والمنتجين أمام المواطنين، وتلقي الشكاوى التي يمكن أن تواجه المستخدمين، فضلًا عن القيام بعملية تقييم دوري لإضافة أو تبديل للسلع في المبادرة.