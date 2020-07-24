محافظ الإسكندرية يزور منطقة "الأحرار" بعد توجيهات السيسي بتطويرها

زار اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، منطقة الأحرار "باب العبيد سابقا"، وهي إحدى القرى التابعة لقرى أبيس وسط الإسكندرية، وذلك بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالإبقاء على القرية وعدم إزالتها، ضمن حملات إزالة كل التعديات على بحيرة مريوط.

ووجه رئيس الجمهورية، بتطوير منطقة الأحرار، ومنع أى امتداد عشوائى جديد بها، جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء علاء يوسف رئيس حي وسط.

وأعرب المحافظ، عن سعادته بتواجده وسط أهالي القرية، قائلا: "لقد لقيت القرية اهتماما كبيرا وتوجيها خاصا من القيادة السياسية، ونتقدم جميعا إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بالشكر، للإبقاء على القرية وتطويرها، وتنميتها تنمية شاملة بكل المرافق".

وأضاف: "إن هذا القرار الحكيم الرشيد، يضع على عاتقنا جميعا ضرورة التضامن والتعاون لتحويلها لقرية متطورة بدلا من قرية عشوائية".

وطالب المحافظ أهالي القرية، بتحديد احتياجاتهم الممكن تنفيدها لتطوير القرية، وضرورة التعاون لعدم تواجد أية مخالفات أخرى، قائلا: "مستحيل أن أوعد بشئ ولا أنفذه".

وأشار إلى أن رصف طريق القرية، من أهم الأولويات التي يجب البدء بها، لكن لابد من التعهد على الحفاظ على خط التنظيم، ليكون الرصف بالمواصفات القياسية المطلوبة، لافتا إلى أن تطوير المستشفى ملف مهم، ستتولى تنفيذه الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والمسئولة عن ملف الصحة بالإسكندرية بالكامل.

وأوضحت عازر، أن هيئة الأمم المتحدة تنفذ مشروعا بالإسكندرية، لتطوير بعد المناطق، وسيتم تطوير منطقة الأحرار ضمن مشروع الهيئة، مضيفة أننا سندرس كل الاحتياجات الصحية بمستشفى القرية للبدء في تطويرها.