على خطى توم هانكس.. ريتا ويلسون تطالب الناس بارتداء الكمامات

قالت الممثلة ريتا ويلسون خلال استضافتها في برنامج This Morning، إن ارتداء الكمامة يجب أن يكون طوال الوقت، ولا جدال في ذلك، فهو أمر في غاية الضرورة كتنظيف الشخص لأسنانه مرتين يوميًا.

وريتا ويلسون هي زوجة الممثل توم هانكس، وأصيبا معا بفيروس كورونا، مارس الماضي، وتم شفاءهما بعدها.

وتساءلت ريتا خلال استضافتها بالبرنامج: "لماذا لا ترتدي قناعًا إذا كان ذلك مفيدًا لصحتك؟".. وتحدثت "ريتا" خلال استضافتها عن الأعراض التي شعرت بها أثناء إصابتها بكورونا: "شعرت بالتعب الشديد وأوجاع بالجسد وعدم الراحة مع فقدان حاستي التذوق والشم".

ويذكر أن توم هانكس ظهر في فيديو خلال مؤتمر صحفي لفيلمه Greyhound، وذلك منذ عدة أيام، وقال: "هناك ثلاثة أشياء يمكننا فعلها من أجل الغد وهي ارتداء الكمامة، والحرص على ترك المسافات بيننا، وغسل أيدينا".

وأضاف "هانكس": "هذه الأشياء بسيطة وسهلة للغاية، وإذا لما تلتزم بها، فأعتقد أنه من العار عليك.. ابدأ في ذلك، قم بواجبك.. هذا منطقي".

ومع استمرار الارتفاعات في أعداد الحالات المصابة بكورونا بأمريكا، عبر توم هانكس عن إحباطه من الناس الذين يتجاهلون إرشادات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها بشأن ارتداء أغطية الوجه والإبعاد الاجتماعي وغسل أيديهم.

وتكلم هانكس عن تجربته مع إصابته بيفروس كورونا هو وزوجته ريتا ويلسون.

كان الممثل توم هانكس أعلن إصابته وزوجته ريتا بفيروس كورونا، في أثناء وجودهما في أستراليا، عبر صفحته الشخصية على موقع فيس بوك، قائلا: "شعرنا بالتعب قليلاً، وكان لدينا نزلات برد، وبعض آلام بالجسد. وكان لدى ريتا بعض القشعريرة، وبعد الكشف تأكد إصابتنا بفيروس كورونا"، موجها رسالة لجمهوره وقتها: "اعتنوا بأنفسكم".