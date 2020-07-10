توم هانكس والجوائز.. ترشح لأوسكار 6 مرات وحصد 3 جولدن جلوب

له تاريخ محفور في عالم "السينما"، قدم توم هانكس، أدوارًا مميزة، وللممثل الذي أتم أمس عامه الـ64، جماهيرية عالية وشعبية كبيرة في العالم كله، ويعتبر من أكثر الفنانين ترشحا للجوائز، وحصد عدد كبير منها على استحقاق، بعد مشوار فني مازال إبداعه فيه مستمر.

توم هانكس وجوائز الأوسكار

ترشح هانكس لجوائز أوسكار 6 مرات، الأولى عام 1989 عن دوره الرئيسي في فيلم BIG.

وفي عام 1994 حصد أول جائزة أوسكار له، عن دوره في فيلم Philadelphia من إخراج Jonathan Demme

وفي عام 1995، حصد ثاني أوسكار عن دوره في فيلم فوريست جامب، من إخراج Robert Zemeckis.

وفي عام 1999 كان رابع ترشيح عن دوره في Saving Private Ryan، وفي 2001 ترشح عن دوره الرئيسي في فيلم Cast Away.

وتوقف توم هانكس عن الترشيحات لمدة 20 عاما، حتى جاء ترشيحه العام الجاري، عن دوره المساعد في فيلم A Beautiful Day in the Neighborhood.

توم هانكس وجولدن جلوب

ترشح توم هانكس لجائزة جولدن جلوب 10 مرات حصد منها 3.

وحصد هانكس جائزة جولدن جلوب أول مرة عام 1989 عن دوره في فيلم BIG، وفي عام 1994 حصدها عن دوره في Philadelphia، وفي عام 1995 حصدها عن دوره في فوريست جامب.

وقدمت له رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود جائزة Cecil B. DeMille وهي جائزة جولدن جلوب الفخرية نظرا لمساهماته البارزة في عالم الترفيه.

توم هانكس وبافتا

ترشح توم هانكس لجوائز بافتا 5 مرات ولكنه لم يحصد أي منها.

جوائز Primetime Emmy

ترشح توم هانكس لجوائز Primetime Emmy، 16 مرة، وحصدها 7 مرات.

وخلال مسيرته الفنية، حصد هانكس عدد كبير آخر من الجوائز، منها جائزة أكاديمية أفلام الخيال العلمي والرعب عن دوره في BIG، وحصد 3 جوائز من مؤسسة الكوميديا الأمريكية.

وحصد جائزة إلإنجاز الإبداعي عن إسهاماته في السينما من معهد الفيلم الأمريكي.

وحصد هانكس جائزة الدب الفضي، من مهررجات برلين السينمائي عن دوره في فيلم Philadelphia.

يذكر أنه يعرض اليوم، أحدث أفلام الممثل توم هانكس "Greyhound"، وذلك عبر منصة Apple TV

ويلعب "هانكس" في الفيلم، دور قبطان في البحرية الأمريكية خلال الحرب العالمية الثانية.

Greyhound، من إخراج آرون شنايدر، وكتب السيناريو له بطله توم هانكس، والمأخوذ عن رواية لـ "C.S. Forester".