صور.. مؤتمرات انتخابية دون إجراءات احترازية في دمياط

شهدت محافظة دمياط تحركات كبيرة للمرشحين المحتملين لمجلس الشيوخ، حيث كثف حزب مستقبل وطن الدعاية الانتخابية لمرشحه المهندس وليد التمامي في كافة أنحاء المحافظة.

وأجرى التمامي جولات انتخابية ومسيرات بالسيارة في قرى ومدن المحافظة، كما عقد مؤتمرا انتخابيا بقرية تفتيش السرو. فيما عقد أحمد عبد الشافي البلشي مرشح حزب مستقبل وطن، مؤتمرا انتخابيا بقرى ميت الخولي عبد الله وتفتيش السرو.

وعقد حمدي شلبي عاشور الشهير بالعمدة، لقاءات موسعة مع المواطنين بقرى جمصة البلد والرحامنة، حيث استقبله الأهالي بحفاوة خاصة وأنه برلماني سابق و يتمتع بشهرة واسعة بين المواطنين.

وأجرت نجلاء محمود المرشحة الوحيدة من السيدات، جولة انتخابية التقت خلالها المواطنين وللترويج لنفسها عبر المقاهي بقرية الشيخ ضرغام.

أما غادة صقر عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، فناشدت المصريين بالخارج بانتخاب شقيقها المرشح المحتمل لمجلس الشيوخ إبراهيم صقر، وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وعقد الدكتور محمود المزين، المرشح الوحيد لحزب النور، اجتماعات مكثفة مع المواطنين بمسقط رأسه أملا في كسب أصوات انتخابية.

يأتي هذا في الوقت الذي لم يلتزم أي من المرشحين بالإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، فلم يرتد أي من المرشحين أو الناخبين كمامات ولم يلتزم أي منهم بمسافات التباعد.

وحظرت الهيئة الوطنية للانتخابات تنظيم الاجتماعات العامة بغرض الدعاية الانتخابية، مراعاة للتباعد الاجتماعي لحماية المواطنين من التعرّض للإصابة بفيروس كورونا المُستجد، وسمحت بالدعاية أون لاين والاعتماد على مكبرات الصوت، وتعليق اللافتات التي تسمح بها المحليات.