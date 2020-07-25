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"سجود وزغاريد ودموع" عزل كفر الدوار يحتفل بتعافي دفعة جديدة

كتب:

أحمد حفنى
12:01 م | السبت 25 يوليو 2020
تعافى مصابين بعزل كفر الدوار

تعافى مصابين بعزل كفر الدوار

أقام مستشفى عزل كفر الدوار بالبحيرة، حفلا بالأغاني والبالونات والزينة، بمناسبة خروج 14 متعافيا من فيروس كورونا المستجد،  بعدما ظهرت سلبية تحاليلهم اليوم.

اصطف الأطباء والممرضون لوداع المتعافين وتحيتهم لصبرهم على المرض والمثابرة حتى الشفاء، في الوقت الذي سجد فيه المتعافون شكرا وسط حالة من البهجة والزغاريد. 

رزقة إبراهيم، إحدى المتعافيات، قالت: "أيام عصيبة عشتها داخل العزل الطبي، أثر فيه العامل النفسي على حالتي أكثر من المرض العضوي، وامتنعت عن التفكير سوى في مصيري هل سأموت أن أعيش، وبعد مدة قُدرت بـ 18 يوما أخبرنى الأطباء أن نتيجة تحاليلي سلبية، وسجدت لله شكرا". 

وكانت محافظة البحيرة، أعلنت اليوم شفاء وخروج 56 متعافيا من فيروس كورونا بمستشفيات العزل، ليصبح إجمالي عدد المتعافين 4715 حالة.

وقال الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، إن نسب الشفاء بالبحيرة وصلت إلى أعلى معدلاتها وسط انخفاض كبير في حالات الإصابة والوفيات.

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