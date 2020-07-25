الكنيسة تقدم مساعدات بأكثر من 28 مليون جنيه خلال 6 أشهر

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن لجنة البر وأنشطة أسقفية الخدمات الاجتماعية تواصل عملها تحت رعاية البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ولم تتوقف إطلاقا.

ونشرت الكنيسة، تقريرا بمجلة الكرازة الناطقة بلسان الكنيسة، عن أعمال اللجنة وبرامج الأسقفية خلال النصف الأول من العام الجاري، والتي بلغت 28 مليون و804 آلاف و594 جنيها.

وقالت الكنيسة، إن لجنة البر بالإسكندرية التي يشرف عليها الأنبا كيرلس آفامينا، أسقف رئيس دير مارمينا بمريوط، ساهمت في تجهيز 111 حالة زواج بدعم قدره مليون و420 ألف و800 جنيه، وساعدت في توفير سكن لـ85 حالة بقيمة مليون و62 ألف و500 جنيه، وقدمت أدوية وعلاج لـ45 حالة بقيمة 562 ألف و500 جنيه، بينما للجنة ديون تقدر بـ12 ألف و500 جنيه لشخص واحد فقط، لتبلغ القيمة الإجمالية لمساهمات لجنة البر بالإسكندرية خلال النصف الأول من 2020 ما قيمته 3 ملايين و58 ألف و300 جنيه.

وأضافت الكنيسة، أن لجنة البر بالقاهرة التي يشرف عليها الأنبا مكسيموس الأسقف العام، وبرنامج أغابي الذي يشرف عليه الأنبا يوليوس الأسقف العام، قدما مساعدات بلغت فيمتها 20 مليون و183 ألف و284 جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث تم مساعدة 962 حالة زواج بقيمة 5 مليون و978 ألف و400 جنيه، وتقديم 229 ألف و265 جنيه لـ80 حالة من النازحين من العريش، وتقديم 264 ألف و715 جنيه كمساعدات طارئة لـ367 حالة، وتقديم 2 مليون و166 ألف و720 جنيه كمساعدات لـ1165 أرملة، ومساعدة 136 حالة تعافي من الأدمان بقيمة 477 ألف و625 جنيه، والمساهمة في مصاريف مستشفيات وإجراء عمليات جراحية لـ141 حالة بقيمة مليون و469 ألف و189 جنيه، وتقديم علاج وأدوية لـ212 حالة بقيمة مليون و997 ألف و370 جنيه، كما دعمت لجنة البر وبرنامج أغابي 15 إيبارشية لتخطي أزمة فيروس كورونا المستجد بـ7 ملايين و500 ألف.

وأوضحت الكنيسة أنه برامج التنمية في أسقفية الخدمات الاجتماعية التي يشرف عليها الأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة، ساهمت خلال الـ6 أشهر الماضية في تقديم مساعدات بقيمة 5 ملايين و563 ألف جنيه.

وأشارت الكنيسة إلى أن أسقفية الخدمات قدمت شنط مواد غذائية لـ42 ألف و700 مستفيد بقيمة مليون و220 ألف جنيه، وتقديم كمامات واقية لـ160 ألف مستفيد بقيمة 640 ألف جنيه، وملابس حماية للأطقم الطبية لـ100 مستفيد بقيمة 15 ألف جنيه، وتقديم ألف بالطو أبيض للطواقم الطبية بقيمة 150 ألف جنيه، و42 ألف و700 شنطة مواد مطهرة بقيمة 610 ألف جنيه، ومواد مطهرة لـ7 آلاف مكان بقيمة 84 ألف جنيه، وتقديم مواد إعلامية وتثقيفية لـ105 ألف مستفيد بقيمة 245 ألف جنيه، وتقديم خدمة الدعم النفسي لـ9 آلاف حالة بقيمة 600 ألف جنيه، وتطهير شوارع وأماكن عامة استفاد منها 135 ألف مستفيد بقيمة 154 ألف جنيه، والمساهمة في مبادرات مجتمعية للوقاية من كورونا استفاد منها 4 آلاف شخص بقيمة 320 ألف جنيه.

كما ساهمت الأسقفية في تحسين المسكن لـ900 مستفيد بـ960 ألف جنيه، وتقديم مساعدات لـ195 حالة للمعوقين والمكفوفين بقيمة 565 ألف جنيه.