فتح محميات جنوب سيناء والبحر الأحمر للزوار بعد 130 يوما من الإغلاق

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن فتح محميات جنوب سيناء والبحر الأحمر للزوار والرحلات البرية بدءا من يوم الأحد الموافق 26 يوليو، وذلك بعد نحو 130 يوما من الإغلاق كإجراء احترازي لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد مع الالتزام باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للتعامل مع تلك الرحلات لضمان سلامة الزوار والأنظمة البيئية.

وأكدت فؤاد أن هذا القرار يأتي في ضوء اتجاه الدولة لاتخاذ حزمة من الإجراءات التحفيزية لاستعادة حركة السياحة والسياحة البيئية بالإضافة إلى الوقوف مع العاملين بالقطاع السياحي في الأزمة الراهنة والتي فرضت توقف السياحة بشكل كامل لفترة مع فرض عدد من الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة السائحين والعاملين بالقطاع السياحي في ظل التعايش مع الأزمة الراهنة.

وأشارت فؤاد أنه قد تم اتخاذ قرار بتخفيض رسوم دخول محميات جنوب سيناء والبحر الأحمر بنسبة 50% على جميع رحلات الأفراد وكذلك رحلات اللنشات اليومية، كما أصدرت مؤخرا الأدلة الإرشادية الخاصة بالرحلات البرية والبحرية بالمحميات ذاتها والتي تهدف إلى وضع الإجراءات المطلوبة لممارسة الأنشطة أو التعامل مع الغير أثناء التواجد بالمحمية مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي بين الغرباء بالإضافة إلى التزام الشركات السياحية بتوضيح كل الاشتراطات للمشاركين بالرحلة والإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها وكيفية التعامل مع المخلفات أثناء التواجد بالمحميات.

كما أشارت وزيرة البيئة إلى أن الدليل ينص أيضا على ضرورة التزام الشركات بوجود سجل يوضح أسماء القائمين على الرحلة والزوار والبرامج المخصصة للمحميات بالإضافة إلى مراعاة كل ضوابط التعقيم والتطهير للمركبات والأسطح مع الالتزام بارتداء المهمات الوقائية والتخلص منها في أكياس مغلقة ويتم تطهيرها ونقلها إلى الأماكن المخصصة لذلك عند انتهاء الرحلة.

جديرا بالذكر أن محميات جنوب سيناء تشمل خمس محميات وهم رأس محمد، نبق، ابو جالوم، طابا، سانت كاترين، كذلك محميات البحر الأحمر وتشمل الجزر الشمالية، وادي الجمال، علبة، الجزر البعيدة.