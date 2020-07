أحلى الأوقات وهزّر فزّر دليل القنوات الفضائية اليوم

مع تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" حول العالم، ودعوة المواطنين للبقاء في المنازل حفاظا على سلامتهم تحت شعار "خليك في البيت"، ومنعًا للتجمعات والزحام، تقدم "الوطن"، للمتابعين والقراء في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات، خريطة الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، على القنوات الفضائية كالتالي:

المسلسلات التلفزيونية

CBC دراما

عرض مسلسل "هي ودافنشي" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "نسر الصعيد" الساعة 7 مساءً، و"جراند أوتيل" الساعة 8 مساءً، و"كأنه إمبارح" الساعة 9 مساءً، و"حواديت الشانزليزيه" الساعة 10 مساءً، ومسلسل "النهاية" الساعة 11 مساءً.

ON دراما

عرض مسلسل "أرض النفاق" الساعة 4 مساءً، و"أم كلثوم" الساعة 5 مساءً، و"ساكن قصادي ج1" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "بنت من شبرا" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "شارع عبدالعزيز" الساعة 8 مساءً، و"نصيبي وقسمتك 3" الساعة 9 مساء، و"الاختيار" الساعة 10 مساء.

نايل دراما

عرض مسلسل "زيزينيا ج1: الولي والخواجة" الساعة 5 مساء، والنساء قادمون الساعة 6 مساء، ومسلسل ماما في القسم الساعة 7 مساء، وسارة 8 مساء، ومسلسل حارة اليهود 10 مساء.

الأفلام

MBC2

عرض فيلم "Get Smart" الساعة 4 مساء، وفيلم "Knight and Day" الساعة 6 مساء، وفيلم "The Man from U.N.C.L.E" الساعة 8 مساء، وفيلم The" Hitman's Bodyguard" الساعة 10 مساء.

روتانا سينما

عرض فيلم "لك يوم يابيه" الساعة 1 مساء، و"البحث عن فضيحة" الساعة 3 مساء، و"أزمة شرف" الساعة 5.30 مساء، وأحلى الأوقات" الساعة 8 مساء، و"كتكوت" الساعة 10 مساء.

سيما

عرض فيلم "المحاكمة" الساعة 4 مساء، وفيلم "الكلمة الأخيرة" الساعة 7.30 مساء، وفيلم "الفرن" الساعة 11 مساء.

البرامج الترفيهية

CBC

عرض برنامج "هزر فزر" الساعة 10 مساء.