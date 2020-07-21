ساعة ونص وحلاوة الدنيا.. الخريطة التلفزيونية للقنوات الفضائية اليوم

مع تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" حول العالم، ودعوة المواطنين للبقاء في المنازل حفاظا على سلامتهم تحت شعار "خليك في البيت"، ومنعًا للتجمعات والزحام، تقدم "الوطن"، للمتابعين والقراء في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات، خريطة الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، على القنوات الفضائية على النحو التالي:

أفلام عربية وأجنبية

قناة روتانا سينما

عرض فيلم "صباحو كدب" الساعة 5:30 مساء، وفيلم "ساعة ونص" الساعة 8 مساء، وفيلم "سمير وشهير وبهير" الساعة 8 مساء، وفيلم "الفرح" الساعة 12 منتصف الليل.

قناة سيما

عرض فيلم "عيون لا تنام" الساعة 4 مساء، وفيلم "شقة الأستاذ حسن" الساعة 7:30 مساء، وفيلم "لا شيء يهم" الساعة 11 مساء.

قناة MBC2

عرض فيلم Gravity الساعة 4 مساء، وفيلم Predestination الساعة 6:05 مساء، وفيلم Independence Day: Resurgence الساعة 8 مساء، وفيلم Jupiter Ascending الساعة 10 مساء.

المسلسلات التلفزيونية

DMC دراما

عرض مسلسل "أوبرا عايدة" الساعة 6 مساءً، و"يوميات ونيس" الساعة 7 مساءً، و"شبر ميّة" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "حلاوة الدنيا" الساعة 9 مساءً، ومسلسل "أبو العروسة" الجزء الثاني الساعة 10 مساءً، ومسلسل "بـ100 وش" الساعة 11 مساءً، ومسلسل "رأفت الهجان" الجزء الأول الساعة 12 منتصف الليل.

ON دراما

عرض مسلسل "ساكن قصادي" الجزء الأول الساعة 6 مساءً، ومسلسل "ابن أصول" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "شارع عبدالعزيز" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "نصيبي وقسمتك" الجزء الثالث الساعة 9 مساءً، ومسلسل "الاختيار" الساعة 10 مساءً، ومسلسل "لأعلى سعر" الساعة 11 مساءً.

CBC دراما

عرض مسلسل "هي ودافنشي" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "بدون ذكر أسماء" الساعة 7 مساءً، و"جراند أوتيل" الساعة 8 مساءً، و"كأنه إمبارح" الساعة 9 مساءً، و"حواديت الشانزليزيه" الساعة 10 مساءً، ومسلسل "النهاية" الساعة 11 مساءً، و"ونوس" الساعة 12 منتصف الليل.

البرامج الترفيهية

قناة MBC مصر

عرض برنامج "أشرف يقدمه أيمن" الساعة 5:20 مساء، وبرنامج "يحدث في مصر" الساعة 10 مساء، وبرنامج "اللعيب مع رزان ومهيب" الساعة 11 مساء.

قناة DMC

عرض برنامج "السفيرة عزيزة" الساعة 3 مساء، وبرنامج "مساء دي إم سي" الساعة 9 مساء، وبرنامج "صاحبة السعادة" الساعة 11 مساء.