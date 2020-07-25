مكبرات صوت ولافتات.. وسائل دعائية للقائمة الوطنية بانتخابات الشيوخ

أكد الدكتور محمد شوقي عبدالعال، الممثل القانوني لقائمة "من أجل مصر" لانتخابات مجلس الشيوخ، إن القائمة ملتزمة بكل الإجراءات التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات في الدعاية الانتخابية.

وأضاف عبدالعال لـ"الوطن"، أن ظروف انتشار فيروس كورونا فرضت إجراءات احترازية للوقاية من المرض، ولن تعقد القائمة أي تجمعات أو مؤتمرات جماهيرية وستعتمد الحملة الدعائية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع أن جميع مرشحي القائمة الوطنية سيتحركون مع مجموعة واحدة ولن تكون هناك تحركات فردية من أي مرشح، وسنعتمد على التوسع في استخدام على السوشيال ميديا للترويج للقائمة وتعليق اللافتات الدعائية في الأماكن العامة وفق الضوابط التي تسمح بها المحليات.

وأشار عبدالعال أن مرشحي القائمة سيتسخدمون مكبرات الصوت في القرى والنجوع بالمحافظات المختلفة لصعوبة الاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي في هذه المناطق.