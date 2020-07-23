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القضاء الإداري يعيد 3 مستبعدين لانتخابات مجلس الشيوخ بالمنوفية

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إبراهيم الديهي
06:31 م | الخميس 23 يوليو 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أكد الدكتور حسن الخولي مرشح مجلس الشيوخ في محافظة المنوفية، أن محكمة القضاء الإداري قبلت الطعن الخاص باستبعاده من الانتخابات، مشيرًا إلى عودته للسباق الانتخابي بنفس الرقم والرمز المختارين له مسبقًا. 

وأضاف "الخولي" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن المحكمة الإدارية قبلت أيضًا طعني اللواء عرفات يوسف ومحمد حسين المرشحين أيضًا للمجلس.

يُذكر أن لجنة الانتخابات بالمنوفية قررت استبعاد ثلاثة أشخاص من انتخابات مجلس الشيوخ في المنوفية، لعدم لياقتهم الطبية، وبعد إعادة الكشف الطبي مرة أخري تم الطعن علي قرار الاستبعاد في محكمة القضاء الإداري. 

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