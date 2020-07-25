الدقهلية تخفض مجموع القبول بالثانوي العام إلى 248 درجة

وافق الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم السبت، على تخفيض درجات تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2021/2020، للمرة الأخيرة، لمجموع 248 درجة للحاصلين على الشهادة الإعدادية، حرصا على صالح الطلاب والعملية التعليمية.

وقال محافظ الدقهلية إن الدولة تعمل بكل الجهد لتوفير وتطوير المنظومة التعليمية لتخريج طلاب متميزين وفق مناهج حديثة، تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين، مضيفا أن الدولة تنفق المليارات للارتقاء بمستوى الخدمة التعليمية المقدمة لأبنائنا.

ومن جانبه، أعلن المهندس على عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، لأن عدد الناجحين في الشهادة الإعدادية بلغ 100 ألف و984 طالبا وطالبة بنسبة 98.6%.

وأضاف أنه وفقا لدرجات القبول تكون كثافة الفصول 52 طالبا للفصل الواحد موزعين على 61067 فصل في 172 مدرسة على مستوى المحافظة.